京都市選挙管理委員会は１２日、任期満了に伴う市長選の日程を来年１月２１日告示、同２月４日投開票と決めた。

これまでに自民党京都府議の二之湯真士氏（４４）と、弁護士の福山和人氏（６２）が立候補を表明。現在４期目の門川大作氏（７２）は今期限りで退任する。