パ・リーグ公示（１２日） プロ野球
2023年09月12日16時20分
【出場選手登録】▽西武・マキノン内野手▽ロッテ・ブロッソー内野手▽日本ハム・鈴木健矢投手
【同抹消】▽楽天・高田孝一投手▽ロッテ・小川龍成内野手（再登録は２２日以降）
パ・リーグ公示（１２日） プロ野球
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【出場選手登録】▽西武・マキノン内野手▽ロッテ・ブロッソー内野手▽日本ハム・鈴木健矢投手
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