花王、ジャニーズ広告起用「可及的速やかに中止」 性加害、人権方針に反する
2023年09月12日16時09分
花王は１２日、ジャニーズ事務所創業者の故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、所属タレントを起用した広告や販促物などについて「可及的速やかに中止する」と発表した。同事務所とのタレント契約は「改革や再発防止の取り組みを確認した上で判断する」としている。
花王、ジャニーズ広告起用「可及的速やかに中止」 性加害、人権…
2023年09月12日16時09分
花王は１２日、ジャニーズ事務所創業者の故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、所属タレントを起用した広告や販促物などについて「可及的速やかに中止する」と発表した。同事務所とのタレント契約は「改革や再発防止の取り組みを確認した上で判断する」としている。
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