松野博一 官房長官





岸田文雄首相（自民党総裁）は１３日、内閣改造・党役員人事を行う。松野博一官房長官（６０）と萩生田光一政調会長（６０）の続投を内定。小渕優子組織運動本部長（４９）を選対委員長に起用し、森山裕選対委員長（７８）を総務会長に横滑りさせる意向を固めた。茂木敏充幹事長（６７）は留任させる方向で最終調整している。

官房副長官に森屋宏参院議員（６６）を起用する人事も固まった。