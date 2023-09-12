１９７円高の３万２６６５円７１銭 １２日午前の平均株価
2023年09月12日11時39分
１２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２６６５円７１銭と前日終値比１９７円９５銭高で終わった。出来高は概算で７億２７００万株。
１９７円高の３万２６６５円７１銭 １２日午前の平均株価
2023年09月12日11時39分
１２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２６６５円７１銭と前日終値比１９７円９５銭高で終わった。出来高は概算で７億２７００万株。
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