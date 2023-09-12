高知知事選で現職推薦 自民
2023年09月12日11時20分
自民党は１２日までに、任期満了に伴う高知県知事選（１１月２６日投開票）で再選を目指す現職の浜田省司氏（６０）を推薦すると発表した。
高知知事選で現職推薦 自民
2023年09月12日11時20分
自民党は１２日までに、任期満了に伴う高知県知事選（１１月２６日投開票）で再選を目指す現職の浜田省司氏（６０）を推薦すると発表した。
こんな記事も
政治用語
政治
選対・小渕氏、総務・森山氏 官房長官・松野氏、政調・萩生田氏は続投―あす内閣改造へ首相最終調整(09/12 13:39)
首相動静（９月１２日）(09/12 11:42)
自民、公明２候補の推薦内定(09/12 11:37)
高知知事選で現職推薦 自民(09/12 11:20)
官房長官、正恩氏訪ロ「懸念持ち注視」(09/12 11:12)
改造人事、総裁選を意識 実力者取り込み、刷新感カギ―岸田政権(09/12 07:04)
新興国との「つなぎ役」に岸田首相注力 処理水理解広げる、対中課題―Ｇ２０(09/12 07:04)
小渕氏の要職起用調整 木原氏交代へ、河野氏ら続投案―岸田首相、１３日内閣改造(09/11 23:06)
首相動静（９月１１日）(09/11 22:18)
ロシア非難抑え首脳宣言採択 習氏とプーチン氏欠席―印でサミット、ＡＵ加入も決定・Ｇ２０(09/11 20:36)
処理水、安全基準満たす ＩＡＥＡトップ、監視状況説明(09/11 20:33)
安保土地、米軍施設を初指定へ 第３弾案、２５都道府県１８０カ所―政府(09/11 19:16)
共産、広島６区で候補取り下げ 「汚染魚」投稿を問題視(09/11 17:59)
「非常時の指示」論点に 国から自治体へ―地制調小委(09/11 16:58)
処理水放出「計画通り」 松野官房長官(09/11 16:29)
岸田首相、１３日改造へ調整本格化 「思い切った経済対策」策定(09/11 13:16)
外相ウクライナ訪問を評価 松野官房長官(09/11 12:12)
モロッコに「必要な支援」 邦人被害情報なし―政府(09/11 11:41)
銀獅子賞受賞に「快挙」 松野官房長官(09/11 11:38)
岸田首相が帰国(09/11 07:30)
山形市長に佐藤氏３選 共産推薦の新人破る(09/10 22:59)
首脳宣言、ＡＵ加入実現 ロシア名指し非難避ける―Ｇ２０サミット閉幕(09/10 21:44)
岸田首相が帰国の途(09/10 21:09)
首相動静（９月１０日）(09/10 21:05)
岸田首相、Ｇ２０で安保理改革訴え(09/10 20:42)
処理水「理解、一層広まった」 岸田首相、太平洋諸国など列挙(09/10 20:35)
岸田首相、１３日内閣改造を表明 「思い切った経済対策」策定へ(09/10 20:20)
岸田首相、１９日から訪米 国連総会出席へ(09/10 19:31)
岸田首相「日中韓対話を支持」 尹大統領と会談(09/10 19:20)
岸田首相、非主流派「懐柔」狙いか 森山氏の調整手腕にも期待(09/10 07:06)