女子ゴルフの最新世界ランキングが１１日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１８位だった。古江彩佳は一つ上げて２０位、山下美夢有は２２位、笹生優花は２４位。

前週２位の殷若寧（中国）が初めて１位に浮上した。 （時事）