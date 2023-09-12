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１２日の朝刊（都内最終版）☆２

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１２日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年09月12日06時49分

◆電動キックボードでひき逃げした疑い　逮捕の女「当たってない」　一部否認
◆小説執筆の経緯説明　被告「犯罪ばらされると」　京アニ　放火事件　法廷から
◆モロッコ地震　救助難航　山岳地帯　迫る７２時間　死者２６８１人　被災３０万人
【日経】
◆ＵＳＪ、アルバイト厚遇　大阪転居費や家賃　祝い金１０万円　人手不足で全国募集(1)
◆世界企業　利払い負担最大　リーマン１５年　有利子負債２倍の１９００兆円　金利上昇、デフォルト増加　経済低迷　リスク(3)
◆デジタル通貨で貿易決済　三菱ＵＦＪ・みずほ　技術共有　低コスト・即取引が強み　新会社「プログマ」来月設立　発表(7)
◆国軒、米にＥＶ電池工場　３０００億円投じ来年にも生産(15)
◆中国新車販売８．４％増　８月、２カ月ぶりプラス(15)
◆アリババ前会長が退任　クラウド事業トップから(15)
【日刊工業】
◆特許検索システム　パナＨＤ、外部公開　連携・協業促進　知財１０万件保有(1)
◆酉島製、鋳造工場刷新　５０年ぶり　ポンプ部品５割増(1)
◆ガバナンス・コード改訂案　関経連が提言　６経済団体と連名(1)（続）

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