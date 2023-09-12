◆電動キックボードでひき逃げした疑い 逮捕の女「当たってない」 一部否認

◆小説執筆の経緯説明 被告「犯罪ばらされると」 京アニ 放火事件 法廷から

◆モロッコ地震 救助難航 山岳地帯 迫る７２時間 死者２６８１人 被災３０万人

【日経】

◆ＵＳＪ、アルバイト厚遇 大阪転居費や家賃 祝い金１０万円 人手不足で全国募集(1)

◆世界企業 利払い負担最大 リーマン１５年 有利子負債２倍の１９００兆円 金利上昇、デフォルト増加 経済低迷 リスク(3)

◆デジタル通貨で貿易決済 三菱ＵＦＪ・みずほ 技術共有 低コスト・即取引が強み 新会社「プログマ」来月設立 発表(7)

◆国軒、米にＥＶ電池工場 ３０００億円投じ来年にも生産(15)

◆中国新車販売８．４％増 ８月、２カ月ぶりプラス(15)

◆アリババ前会長が退任 クラウド事業トップから(15)

【日刊工業】

◆特許検索システム パナＨＤ、外部公開 連携・協業促進 知財１０万件保有(1)

◆酉島製、鋳造工場刷新 ５０年ぶり ポンプ部品５割増(1)

◆ガバナンス・コード改訂案 関経連が提言 ６経済団体と連名(1)（続）