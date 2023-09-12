【１面トップ】

〔朝日〕崩れた天井 １０歳は孤児になった モロッコ 震源近くの山村

〔毎日〕小渕氏、選対委員長浮上 森山氏は総務会長案 あす内閣改造

〔読売〕闇バイト 狛江強殺指示 再逮捕へ 容疑で ４被告 きょうにも

〔日経〕ＫＫＲ、ＳＢＩと新会社 プロ向け投信、個人販売 日本の「運用立国」海外ファンド動く ２０００兆円の資産照準

〔産経〕総務会長に森山氏 改造・党人事 小渕氏 選対委員長 木原・磯崎副長官は交代

〔東京〕ＪＡ共済 目立つ高齢者トラブル 女性「満期直前 知らぬ間に解約」 ＪＡ側「申し出あった」協議平行線〔ニュース あなた発〕

【他の１面独自記事】

◆自衛官 サイバー人材 民間登用 「特定任期」来年度から（産経）

◆軍艦島 日本の対応評価 世界遺産委 歴史戦で巻き返し（産経）

【共通ニュース】

◆長期金利上昇０．７０５％

◆ネクステージ社長辞任 中古車大手 保険契約捏造 引責

◆金正恩氏 露に出発 ４年５カ月ぶり首脳会談へ 両国発表

◆モディ氏と「進展」 宣言に侵攻「非難」なし 首相、日印深化も対ロ宿題 Ｇ２０閉幕

◆同性の事実婚 認めず 扶養手当支給 元道職員の請求棄却 札幌地裁

◆処理水１回目放出完了 トリチウム基準下回る（続）