１２日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年09月12日06時47分
【１面トップ】
〔朝日〕崩れた天井 １０歳は孤児になった モロッコ 震源近くの山村
〔毎日〕小渕氏、選対委員長浮上 森山氏は総務会長案 あす内閣改造
〔読売〕闇バイト 狛江強殺指示 再逮捕へ 容疑で ４被告 きょうにも
〔日経〕ＫＫＲ、ＳＢＩと新会社 プロ向け投信、個人販売 日本の「運用立国」海外ファンド動く ２０００兆円の資産照準
〔産経〕総務会長に森山氏 改造・党人事 小渕氏 選対委員長 木原・磯崎副長官は交代
〔東京〕ＪＡ共済 目立つ高齢者トラブル 女性「満期直前 知らぬ間に解約」 ＪＡ側「申し出あった」協議平行線〔ニュース あなた発〕
【他の１面独自記事】
◆自衛官 サイバー人材 民間登用 「特定任期」来年度から（産経）
◆軍艦島 日本の対応評価 世界遺産委 歴史戦で巻き返し（産経）
【共通ニュース】
◆長期金利上昇０．７０５％
◆ネクステージ社長辞任 中古車大手 保険契約捏造 引責
◆金正恩氏 露に出発 ４年５カ月ぶり首脳会談へ 両国発表
◆モディ氏と「進展」 宣言に侵攻「非難」なし 首相、日印深化も対ロ宿題 Ｇ２０閉幕
◆同性の事実婚 認めず 扶養手当支給 元道職員の請求棄却 札幌地裁
◆処理水１回目放出完了 トリチウム基準下回る（続）