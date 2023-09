バミューダ諸島ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 非公開、家族経営で世界最大の国際的スピリッツ・カンパニーであるバカルディ・リミテッドは、職人の手により作られたスーパープレミアム・メスカルで業界をリードするILEGAL Mezcal®(イリーガル・メスカル)の単独所有企業となる取引を完了したと発表しました。

Bacardi Acquires ILEGAL Mezcal, a Leading Artisanal Mezcal Brand in the U.S. (Photo: Business Wire)