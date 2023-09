ベトナム・ハノイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ジョー・バイデン米大統領のベトナム訪問に際し、FPTコーポレーション(FPT)会長チュオン・ザー・ビンは、人材育成、人工知能(AI)、および半導体産業における両国政府の協力と国家支援を呼びかけました。

FPT Chairman joins US President Biden and Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh at the Vietnam – US Innovation & Investment Summit on September 11 in Hanoi (Photo: Duong Giang)