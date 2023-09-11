岸田文雄首相（自民党総裁）は１１日、アジア歴訪から帰国し、１３日の内閣改造・党役員人事に向けて人選を本格化させた。首相は萩生田光一政調会長と２回にわたって会談するなど、骨格となる人事を固めるため調整を進めた。政権内では河野太郎デジタル相と高市早苗経済安全保障担当相を続投させる案が浮上している。