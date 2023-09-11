Ｊリーグ出場停止選手（１１日）
2023年09月11日18時56分
【Ｊ１】（第２７節）
▽札幌・駒井善成
【ルヴァン杯】（準決勝第１戦）
▽福岡・ドウグラスグローリ
【Ｊ２】（第３５節）
▽大宮・小島幹敏▽東京Ｖ・平智広▽磐田・鹿沼直生
【Ｊ３】（第２７節）
▽八戸・稲積大介▽ＹＳ横浜・中里崇宏▽琉球・平松昇
【Ｊ３】（第２８節）
▽ＹＳ横浜・中里崇宏
Ｊリーグ出場停止選手（１１日）
2023年09月11日18時56分
【Ｊ１】（第２７節）
▽札幌・駒井善成
【ルヴァン杯】（準決勝第１戦）
▽福岡・ドウグラスグローリ
【Ｊ２】（第３５節）
▽大宮・小島幹敏▽東京Ｖ・平智広▽磐田・鹿沼直生
【Ｊ３】（第２７節）
▽八戸・稲積大介▽ＹＳ横浜・中里崇宏▽琉球・平松昇
【Ｊ３】（第２８節）
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