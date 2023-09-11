◇始まったばかり

霧島 役力士でただ一人の連勝発進。「まだ始まったばかりなのでこれから。引かずに思い切り相撲を取ったのがよかった」

◇負けは負け

豊昇龍 先場所の優勝決定戦で下した北勝富士のはたきに屈し、早くも土。「負けは負け。この１敗を気にせず、しっかりまた一からやっていく」

◇攻め切れず

琴ノ若 朝乃山を土俵際まで追い込みながら逆転負け。「攻め切れなかった。体は動いているので、いい相撲を取れるように頑張りたい」

◇悲観したくない

若元春 阿炎にあっさりと引き落とされ、連敗スタート。「前に出ることはできたが、自分の形になれなかった。どんなに悪い相撲でも、悲観はしたくない」