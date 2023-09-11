東 西

英乃海―朝紅龍

天照鵬―高 橋

志摩海―大の里

輝 鵬―時疾風

千代丸―白鷹山

紫 雷―天空海

獅 司―千代栄

貴健斗―一山本

東 龍―武将山

美ノ海―島津海

東白龍―水戸龍

友 風―欧勝馬

大奄美―玉正鳳

狼 雅―北の若