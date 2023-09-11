大相撲秋場所・十両取組表（３日目）
2023年09月11日18時21分
東 西
英乃海―朝紅龍
天照鵬―高 橋
志摩海―大の里
輝 鵬―時疾風
千代丸―白鷹山
紫 雷―天空海
獅 司―千代栄
貴健斗―一山本
東 龍―武将山
美ノ海―島津海
東白龍―水戸龍
友 風―欧勝馬
大奄美―玉正鳳
狼 雅―北の若
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2023年09月11日18時21分
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志摩海―大の里
輝 鵬―時疾風
千代丸―白鷹山
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獅 司―千代栄
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東 龍―武将山
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