キーエンス、生成ＡＩベンチャーと資本業務提携 生産性向上サービスを共同開発
2023年09月11日18時05分
キーエンスは、生成人工知能（ＡＩ）関連事業を手掛けるベンチャー企業のオルツ（東京都港区）の株式を取得し、資本業務提携した。オルツが１１日、発表した。取得額などは非公表。同社が有する大規模言語モデル（ＬＬＭ）や音声認識の技術をキーエンスの知見に組み合わせることで、多業種での労働生産性向上に活用できるような新たなサービスの共同開発を進める。
キーエンス、生成ＡＩベンチャーと資本業務提携 生産性向上サー…
2023年09月11日18時05分
キーエンスは、生成人工知能（ＡＩ）関連事業を手掛けるベンチャー企業のオルツ（東京都港区）の株式を取得し、資本業務提携した。オルツが１１日、発表した。取得額などは非公表。同社が有する大規模言語モデル（ＬＬＭ）や音声認識の技術をキーエンスの知見に組み合わせることで、多業種での労働生産性向上に活用できるような新たなサービスの共同開発を進める。
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