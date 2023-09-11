安保土地、第３弾区域案を提示 政府
2023年09月11日15時21分
政府は１１日、重要土地等調査法に基づく「土地等利用状況審議会」を開いた。自衛隊施設周辺など安全保障上重要な土地を規制する第３弾の区域案を提示。地元自治体への意見聴取などを経て、指定されれば、所有者の国籍などの情報や土地の利用状況を政府が調査できる。基地機能を阻害する行為の中止・勧告も可能となる。
安保土地、第３弾区域案を提示 政府
2023年09月11日15時21分
政府は１１日、重要土地等調査法に基づく「土地等利用状況審議会」を開いた。自衛隊施設周辺など安全保障上重要な土地を規制する第３弾の区域案を提示。地元自治体への意見聴取などを経て、指定されれば、所有者の国籍などの情報や土地の利用状況を政府が調査できる。基地機能を阻害する行為の中止・勧告も可能となる。
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