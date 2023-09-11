１３９円安の３万２４６７円７６銭 １１日の平均株価
2023年09月11日15時08分
１１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４６７円７６銭と前週末終値比１３９円０８銭安で終わった。出来高は概算で１２億９３００万株。
１３９円安の３万２４６７円７６銭 １１日の平均株価
2023年09月11日15時08分
１１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４６７円７６銭と前週末終値比１３９円０８銭安で終わった。出来高は概算で１２億９３００万株。
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