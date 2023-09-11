吉田はフル出場 米ＭＬＳサッカー
2023年09月11日14時41分
【ロサンゼルス時事】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）で１０日、ロサンゼルス・ギャラクシーの吉田麻也は本拠地でのセントルイス・シティー戦にセンターバックでフル出場した。チームは２―２で引き分けた。
吉田はフル出場 米ＭＬＳサッカー
2023年09月11日14時41分
【ロサンゼルス時事】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）で１０日、ロサンゼルス・ギャラクシーの吉田麻也は本拠地でのセントルイス・シティー戦にセンターバックでフル出場した。チームは２―２で引き分けた。
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