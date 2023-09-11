パが追加日程発表 プロ野球
2023年09月11日14時12分
パ・リーグは１１日、追加日程を次の通り発表した。
▽１０月６日 ロッテ―オリックス（ゾゾ、１８時）
パが追加日程発表 プロ野球
2023年09月11日14時12分
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