１０日の日本選手 米大リーグ
2023年09月11日09時43分
カブス・鈴木 ダイヤモンドバックス戦に３番右翼で出場し、一回に適時二塁打を放って４打数１安打１打点、１三振。打率２割７分６厘。（時事）
１０日の日本選手 米大リーグ
2023年09月11日09時43分
カブス・鈴木 ダイヤモンドバックス戦に３番右翼で出場し、一回に適時二塁打を放って４打数１安打１打点、１三振。打率２割７分６厘。（時事）
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