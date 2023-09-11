鹿児島で震度４
2023年09月11日00時13分
気象庁によると、鹿児島県十島村で震度４の揺れを観測した。
鹿児島で震度４
2023年09月11日00時13分
気象庁によると、鹿児島県十島村で震度４の揺れを観測した。
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