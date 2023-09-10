ラグビーＷ杯・談話
2023年09月10日22時42分
◇いいパフォーマンス
日本・ジョセフ・ヘッドコーチ プレッシャーの中、いいパフォーマンスを見せてくれた。この後も一つ一つ挑戦だと思って戦っていく。（時事）
ラグビーＷ杯・談話
2023年09月10日22時42分
◇いいパフォーマンス
日本・ジョセフ・ヘッドコーチ プレッシャーの中、いいパフォーマンスを見せてくれた。この後も一つ一つ挑戦だと思って戦っていく。（時事）
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