日本女子、フィジーに勝利 ラグビー
2023年09月10日20時37分
ラグビーの女子日本代表は１０日、福岡市のジャパンベースでフィジー代表とテストマッチ第１戦を行い、２９―２４（前半１９―０）で勝った。第２戦は１６日に東京・秩父宮ラグビー場で行われる。
日本女子、フィジーに勝利 ラグビー
2023年09月10日20時37分
ラグビーの女子日本代表は１０日、福岡市のジャパンベースでフィジー代表とテストマッチ第１戦を行い、２９―２４（前半１９―０）で勝った。第２戦は１６日に東京・秩父宮ラグビー場で行われる。
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