大関かど番の２人は対照的なスタート。霧島は、先場所で敗れた翔猿の動きを封じてつり出したが、貴景勝は取り直しの一番で北勝富士のはたきを食った。

うるさい返り小結を退けた霧島は「最後まで自分の相撲を取れた。少し引いちゃったが、勝ててよかった」と胸をなで下ろした。貴景勝は両膝のけがで先場所を全休した影響か、足がついていかず、「精いっぱいやって負けたら、責任を果たせないというだけ」と黒星を受け入れた。