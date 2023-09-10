オリックスは一回に森の左前打で先制。七回には代打西野の中前打で加点した。宮城はテンポ良く投げ、８回１安打無失点で１０勝目。平野佳が２５セーブ目。ロッテは４連敗。佐々木朗は３回１失点でカスティーヨも好投したが、打線が沈黙。