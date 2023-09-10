ローイングの世界選手権は１０日、ベオグラードで行われ、男子シングルスカルで東京五輪代表の荒川龍太（ＮＴＴ東日本）が７～１２位を決めるＢ決勝で２着となって９位以内が確定し、国・地域に与えられる来年のパリ五輪出場枠を獲得した。 （時事）