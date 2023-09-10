自動車の世界耐久選手権（ＷＥＣ）第６戦は１０日、静岡・富士スピードウェイで６時間の決勝が行われ、最高峰ハイパーカークラスにＧＲ０１０ハイブリッドで参戦のトヨタ勢は、小林可夢偉らの７号車が今季４勝目を挙げた。トヨタはホームコースの富士で６連覇を達成。平川亮らの８号車が２位で続き、地元でワンツーフィニッシュを飾った。

トヨタ勢は今季５勝目。１１月の最終戦を残して製造者部門制覇を決めた。