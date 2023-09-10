◇ミス多かった

ソフトバンク・藤本監督 ４位楽天に負け越し。「ミスが多い試合だった。走塁面でもそう、バント失敗もそう」

◇もっと打ちたい

ソフトバンク・柳田 三回に２ランを放ち、４年連続の２０本塁打。「よかった。もっともっと打ちたいという気持ち」