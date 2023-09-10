大相撲秋場所初日（１０日、東京・両国国技館）

一人横綱の照ノ富士が不在の中、新大関の豊昇龍は阿炎に逆転勝ちして白星発進。大関かど番の２人は明暗。霧島は返り小結の翔猿をつり出したが、貴景勝は取り直しの末、北勝富士のはたきに屈した。新関脇の琴ノ若は正代に快勝。大栄翔と若元春の両関脇は黒星スタート。３３歳の新小結、錦木は玉鷲を押し出した。