イングランド、ウクライナと分ける サッカー欧州選手権予選
2023年09月10日18時37分
【ロンドン時事】サッカーの２０２４年欧州選手権予選は９日、各地で行われ、Ｃ組で首位イングランドはウクライナと１―１で引き分け、勝ち点１３とした。ウクライナは同７。イタリアは北マケドニアと１―１で引き分け、通算１勝１分け１敗で勝ち点４。
Ｆ組では、ベルギーがアゼルバイジャンに１―０で勝ち、勝ち点１０で首位。
イングランド、ウクライナと分ける サッカー欧州選手権予選
2023年09月10日18時37分
【ロンドン時事】サッカーの２０２４年欧州選手権予選は９日、各地で行われ、Ｃ組で首位イングランドはウクライナと１―１で引き分け、勝ち点１３とした。ウクライナは同７。イタリアは北マケドニアと１―１で引き分け、通算１勝１分け１敗で勝ち点４。
Ｆ組では、ベルギーがアゼルバイジャンに１―０で勝ち、勝ち点１０で首位。
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