柔道の全日本ジュニア体重別選手権最終日は１０日、埼玉県立武道館で男子７階級が行われ、１００キロ級は新井道大（東海大）が連覇を果たした。６０キロ級で高校総体２年連続王者の福田大和（滋賀・比叡山高）、８１キロ級の伊沢直乙斗（明大）、７３キロ級の木原慧登（神奈川・東海大相模高）も２年連続優勝。

１００キロ超級は藤本偉央（日体大）、９０キロ級は高校総体連覇の川端倖明（東京・国士舘高）、６６キロ級は福田大和（東海大）が制した。