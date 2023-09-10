小祝は１打及ばず、メジャー初優勝はならなかった。単独首位で出た最終日は、神谷に逆転されて一時は３打差に。１０番と１２番のボギーが響いたが、「最後までベストを尽くせた。しょうがない」と潔かった。１６番は８メートルのパーパットをねじ込み、パー３の１７番は第１打を４メートルにつけてバーディー。好勝負を演出した。

３週後にはメジャー第３戦の日本女子オープンがある。「この悔しさをバネに頑張りたい」と雪辱を誓った。