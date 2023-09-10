山口は準優勝 バドミントン
2023年09月10日17時25分
バドミントンの中国オープンは１０日、中国の常州で行われ、女子シングルス決勝で山口茜（再春館製薬所）は世界ランキング１位の安洗塋（韓国）に０―２で敗れて準優勝だった。（時事）
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