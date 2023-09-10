神谷が国内メジャー初Ｖ 日本女子プロゴルフ
2023年09月10日15時53分
【女子ゴルフ・日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯】最終日（１０日、長崎・パサージュ琴海アイランドＧＣ、６７５５ヤード＝パー７２、賞金総額２億円、優勝３６００万円）
３位から出たルーキーの神谷そらが６８で回り、通算１２アンダーで国内メジャー初優勝を果たした。４月のフジサンケイ・レディースで挙げたツアー初勝利以来の２勝目。
神谷が国内メジャー初Ｖ 日本女子プロゴルフ
2023年09月10日15時53分
【女子ゴルフ・日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯】最終日（１０日、長崎・パサージュ琴海アイランドＧＣ、６７５５ヤード＝パー７２、賞金総額２億円、優勝３６００万円）
３位から出たルーキーの神谷そらが６８で回り、通算１２アンダーで国内メジャー初優勝を果たした。４月のフジサンケイ・レディースで挙げたツアー初勝利以来の２勝目。
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （１０日）(09/10 16:00)
プロ野球速報 （１０日）(09/10 16:00)
安楽が優勝、年間総合Ｖ クライミングＷ杯(09/10 15:56)
神谷が国内メジャー初Ｖ 日本女子プロゴルフ(09/10 15:53)
大相撲秋場所・十両勝負結果 （初日）(09/10 15:51)
小林潤、丸山が優勝 サマージャンプ(09/10 15:44)
パ・リーグ公示（１０日） プロ野球(09/10 15:09)
前田が４勝目、吉田３安打 大谷は６戦連続欠場―米大リーグ(09/10 15:02)
レッドソックスの吉田、元同僚の快挙祝福 米大リーグ(09/10 14:47)
中沢が２００平で２位 競泳世界ジュニア(09/10 14:47)
木原、長崎組は敗れる 卓球アジア選手権(09/10 14:29)
新弟子検査に３人合格 大相撲(09/10 14:28)
伯桜鵬、復帰まで「３カ月以上」 秋場所前に左肩手術―大相撲(09/10 14:28)
米大リーグ・談話(09/10 12:42)
セ・リーグ公示（１０日） プロ野球(09/10 12:30)
セ・リーグ公示（１０日） プロ野球(09/10 12:27)
斎藤、里組は準優勝 全米テニス・ジュニア(09/10 12:04)
パ・リーグ公示（１０日） プロ野球(09/10 11:56)
９日の日本選手 米大リーグ(09/10 11:14)
サバレンカ、流れ手放す 全米テニス(09/10 11:11)
ジーターさん、大谷は「見て楽しい」 米大リーグ(09/10 11:00)
地元の声援力に逆転Ｖ ガウフ、念願の頂点―全米テニス(09/10 10:57)
照ノ富士は「１カ月休養」 大相撲(09/10 10:50)
落胆のドイツ サッカー国際親善試合(09/10 10:49)
松井さん、山本は「全て兼ね備える」 ヤンキースの魅力を「アピール」―米大リーグ(09/10 10:37)
サッカー日本代表・談話(09/10 10:22)
宮本昌典は８位 世界重量挙げ(09/10 10:17)
冨安、攻守に存在感 サッカー日本代表(09/10 10:13)
吉田が２位 フィギュア女子(09/10 10:11)
日本、パレスチナ下し連勝 パリ五輪に向けたアジア杯予選―サッカーＵ２２代表(09/10 10:10)