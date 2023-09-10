【女子ゴルフ・日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯】最終日（１０日、長崎・パサージュ琴海アイランドＧＣ、６７５５ヤード＝パー７２、賞金総額２億円、優勝３６００万円）

３位から出たルーキーの神谷そらが６８で回り、通算１２アンダーで国内メジャー初優勝を果たした。４月のフジサンケイ・レディースで挙げたツアー初勝利以来の２勝目。日本女子プロ選手権で、初出場での優勝は史上６人目。

小祝さくらは１打差の２位でメジャー初制覇を逃した。西郷真央、山下美夢有が通算８アンダーで３位。岩井明愛、ささきしょうこ、蛭田みな美が６アンダーの５位で続いた。