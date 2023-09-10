プロ野球速報 （１０日）
2023年09月10日14時09分
＜セ＞
中 日 ０－ 巨 人（１回表、東京ドーム）
ヤクル １－ ＤｅＮ（１回表、横浜）
広 島 ０－ 阪 神（１回表、甲子園）
＜パ＞
西 武 ２－０ 日ハム（２回裏、エスコンフィールド）
オリッ － ロッテ（１７時、ゾゾマリン）
楽 天 ４－０ ソフト（２回表、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１０日）
2023年09月10日14時09分
＜セ＞
中 日 ０－ 巨 人（１回表、東京ドーム）
ヤクル １－ ＤｅＮ（１回表、横浜）
広 島 ０－ 阪 神（１回表、甲子園）
＜パ＞
西 武 ２－０ 日ハム（２回裏、エスコンフィールド）
オリッ － ロッテ（１７時、ゾゾマリン）
楽 天 ４－０ ソフト（２回表、福岡ペイペイドーム）
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