９日の日本選手 米大リーグ
2023年09月10日08時51分
▽ツインズ・前田 メッツ戦に先発し、５回３分の１を投げて１本塁打を含む５安打２失点、２奪三振、２四死球で今季４勝目（７敗）を挙げた。防御率４．６５。（時事）
９日の日本選手 米大リーグ
2023年09月10日08時51分
▽ツインズ・前田 メッツ戦に先発し、５回３分の１を投げて１本塁打を含む５安打２失点、２奪三振、２四死球で今季４勝目（７敗）を挙げた。防御率４．６５。（時事）
こんな記事も
スポーツ総合
冨安、攻守に存在感 サッカー日本代表(09/10 10:13)
吉田が２位 フィギュア女子(09/10 10:11)
日本、パレスチナ下し連勝 パリ五輪に向けたアジア杯予選―サッカーＵ２２代表(09/10 10:10)
イングランド、１４人で強敵撃破 フォードの右足で全２７得点―ラグビーＷ杯(09/10 10:09)
衝撃再びの４発大勝 日本、攻守で主導権―サッカー国際親善試合(09/10 09:50)
ツインズの前田、立ち直って白星 米大リーグ(09/10 09:36)
菅原、２得点に絡む サッカー日本代表(09/10 09:25)
松井さん「想像つかない」 大谷の本塁打王挑戦に―米大リーグ(09/10 09:24)
渋野、かみ合って浮上 米女子ゴルフ(09/10 09:08)
真田、初タイトルに感慨 全米テニス(09/10 08:57)
９日の日本選手 米大リーグ(09/10 08:51)
サッカー日本代表・談話(09/10 08:50)
米大リーグ・談話(09/10 08:46)
ガウフが四大大会初優勝 サバレンカに逆転勝ち―全米テニス(09/10 08:45)
米女子ゴルフ・談話(09/10 08:38)
日本、４―１の大勝 強豪ドイツに２連勝―サッカー国際親善試合(09/10 08:37)
笹生、４打差５位で最終日へ 畑岡は１０位―米女子ゴルフ(09/10 08:33)
ツインズの前田が４勝目 エンゼルスの大谷は６戦連続で先発外―米大リーグ(09/10 08:20)
アイルランド、１２トライで圧倒 ラグビーＷ杯(09/10 08:14)
日本、前半に主導権 サッカー国際親善試合・日本―ドイツ(09/10 07:58)
イングランド、アルゼンチンに快勝 アイルランドと豪州も白星発進―ラグビーＷ杯(09/10 07:00)
全米テニス・談話(09/10 06:26)
真田組が男子複制す 女子は上地組優勝―全米テニス車いす(09/10 05:49)
アイルランド、イタリアが大勝 ラグビーＷ杯(09/10 00:55)
ラトビアが５位 バスケＷ杯(09/09 23:25)
１０人目の複数ノーヒッター オリックスの山本、２年連続は戦後初―プロ野球(09/09 22:55)
山口が決勝へ バドミントン(09/09 22:49)
外木場さん、記録超えに期待 プロ野球(09/09 22:26)
プロ野球・ひとこと(09/09 22:20)
吉井監督「不思議ではない」 プロ野球・ロッテ(09/09 22:17)