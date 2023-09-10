濱口監督作品に銀獅子賞 ベネチア映画祭
2023年09月10日04時27分
【ベネチア時事】イタリアで開催されていた第８０回ベネチア国際映画祭は９日夜（日本時間１０日未明）、授賞式が行われ、濱口竜介監督（４４）の「悪は存在しない」が銀獅子賞（審査員大賞）を受賞した。
濱口監督作品に銀獅子賞 ベネチア映画祭
2023年09月10日04時27分
【ベネチア時事】イタリアで開催されていた第８０回ベネチア国際映画祭は９日夜（日本時間１０日未明）、授賞式が行われ、濱口竜介監督（４４）の「悪は存在しない」が銀獅子賞（審査員大賞）を受賞した。
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