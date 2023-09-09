岸田首相「原油市場の安定主導を」 サウジ皇太子と会談
2023年09月09日23時39分
【ニューデリー時事】岸田文雄首相は９日午後（日本時間同）、訪問先のインド・ニューデリーで、サウジアラビアのムハンマド皇太子と会談した。同国が原油の自主減産を続けていることに関し、首相は「増産を含め、引き続き原油市場の安定化を主導する役割を期待したい」と強調。皇太子は「生産能力の増強を含めて、世界の原油需要に応えていく」と応じた。
岸田首相「原油市場の安定主導を」 サウジ皇太子と会談
2023年09月09日23時39分
【ニューデリー時事】岸田文雄首相は９日午後（日本時間同）、訪問先のインド・ニューデリーで、サウジアラビアのムハンマド皇太子と会談した。同国が原油の自主減産を続けていることに関し、首相は「増産を含め、引き続き原油市場の安定化を主導する役割を期待したい」と強調。皇太子は「生産能力の増強を含めて、世界の原油需要に応えていく」と応じた。
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