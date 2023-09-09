時松が６位浮上 男子ゴルフ
2023年09月09日19時05分
男子ゴルフの日本、アジアン、韓国の３ツアー共催大会、シンハン・ドンヘ・オープンは９日、韓国・仁川のクラブ７２ＣＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、日本勢は６６で回った時松隆光が通算１３アンダーに伸ばし、トップと２打差の６位に浮上した。１１アンダーの９位に中島啓太。１０アンダーの１２位で大槻智春が追う。
通算１５アンダーの首位に高君宅（韓国）とリチャード・リー（カナダ）が並んだ。 （時事）
時松が６位浮上 男子ゴルフ
2023年09月09日19時05分
男子ゴルフの日本、アジアン、韓国の３ツアー共催大会、シンハン・ドンヘ・オープンは９日、韓国・仁川のクラブ７２ＣＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、日本勢は６６で回った時松隆光が通算１３アンダーに伸ばし、トップと２打差の６位に浮上した。１１アンダーの９位に中島啓太。１０アンダーの１２位で大槻智春が追う。
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