本田が７０キロ級連覇 柔道全日本ジュニア
2023年09月09日18時36分
柔道の全日本ジュニア体重別選手権第１日は９日、埼玉県立武道館で女子７階級が行われ、７０キロ級は本田万結（東海大）が連覇を果たした。
７８キロ超級は椋木美希（環太平洋大）、７８キロ級は中野弥花（佐賀商）が優勝。６３キロ級は高木水月（明治国際医療大）、５７キロ級は本田里来（福岡・敬愛高）、５２キロ級は神谷鈴（龍谷大）、４８キロ級は宮木果乃（日大）が制した。
本田が７０キロ級連覇 柔道全日本ジュニア
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７８キロ超級は椋木美希（環太平洋大）、７８キロ級は中野弥花（佐賀商）が優勝。６３キロ級は高木水月（明治国際医療大）、５７キロ級は本田里来（福岡・敬愛高）、５２キロ級は神谷鈴（龍谷大）、４８キロ級は宮木果乃（日大）が制した。
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