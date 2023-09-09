久保が８年ぶりＶ シニアゴルフ
2023年09月09日18時03分
男子ゴルフのシニアツアー、コマツオープンは９日、石川・小松ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、２位タイで出た久保勝美が６８で回り、通算１４アンダーで２０１５年以来となるツアー通算２勝目を挙げた。
宮本勝昌と飯島宏明が１打差の２位。前日首位の崎山武志は７６と崩れて９位だった。
久保が８年ぶりＶ シニアゴルフ
2023年09月09日18時03分
男子ゴルフのシニアツアー、コマツオープンは９日、石川・小松ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、２位タイで出た久保勝美が６８で回り、通算１４アンダーで２０１５年以来となるツアー通算２勝目を挙げた。
宮本勝昌と飯島宏明が１打差の２位。前日首位の崎山武志は７６と崩れて９位だった。
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