西武が４連勝。三回に古賀のソロや中村の３ランなどで一挙５得点。七回は源田の中前打で１点、八回には佐藤龍の右前打で１点を加えた。隅田が６回１失点で８勝目。日本ハムは４連敗。加藤貴が試合をつくれず、救援陣も打たれた。