巨人が零封勝ち。五回２死二塁から菅野の内野安打で先制し、六回に丸のソロと代打秋広の２点適時打で３得点。七回に門脇がソロを放った。菅野は５回無失点で４勝目。継投でかわした。中日は１分けを挟み３連敗。投打に精彩を欠いた。