巨人が零封勝ち プロ野球・巨人―中日
2023年09月09日17時27分
巨人が零封勝ち。五回２死二塁から菅野の内野安打で先制し、六回に丸のソロと代打秋広の２点適時打で３得点。七回に門脇がソロを放った。菅野は５回無失点で４勝目。継投でかわした。中日は１分けを挟み３連敗。投打に精彩を欠いた。
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2023年09月09日17時27分
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