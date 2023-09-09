金戸兄妹ら代表入り 世界選手権ドーハ大会―飛び込み
2023年09月09日15時50分
日本水泳連盟は９日、世界選手権（来年２月、ドーハ）の飛び込み代表選手を発表し、金戸快と妹の凜（ともにセントラルスポーツ）や、女子高飛び込みでパリ五輪代表に決まっている荒井祭里（ＪＳＳ宝塚）らが選出された。既に五輪代表権を得ている男子のエース玉井陸斗（ＪＳＳ宝塚）は、代表選考会だった日本選手権をけがで欠場したため選ばれなかった。
金戸兄妹ら代表入り 世界選手権ドーハ大会―飛び込み
2023年09月09日15時50分
日本水泳連盟は９日、世界選手権（来年２月、ドーハ）の飛び込み代表選手を発表し、金戸快と妹の凜（ともにセントラルスポーツ）や、女子高飛び込みでパリ五輪代表に決まっている荒井祭里（ＪＳＳ宝塚）らが選出された。既に五輪代表権を得ている男子のエース玉井陸斗（ＪＳＳ宝塚）は、代表選考会だった日本選手権をけがで欠場したため選ばれなかった。
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