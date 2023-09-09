大相撲秋場所・十両取組表（初日）
2023年09月09日15時14分
東 西
塚 原―天照鵬
大の里―朝紅龍
輝 鵬―高 橋
志摩海―時疾風
紫 雷―白鷹山
千代丸―天空海
貴健斗―千代栄
獅 司―一山本
島津海―東 龍
美ノ海―武将山
欧勝馬―東白龍
友 風―水戸龍
北の若―大奄美
狼 雅―玉正鳳
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千代丸―天空海
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