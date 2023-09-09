安藤は１３位 世界重量挙げ
2023年09月09日11時28分
重量挙げの世界選手権は８日、リヤドで行われ、女子５９キロ級で東京五輪銅メダルの安藤美希子（ＦＡコンサルティング）はスナッチ９４キロ、ジャーク１２２キロのトータル２１６キロで１３位だった。遠藤梨李（東京国際大）は３０位。（時事）
安藤は１３位 世界重量挙げ
2023年09月09日11時28分
重量挙げの世界選手権は８日、リヤドで行われ、女子５９キロ級で東京五輪銅メダルの安藤美希子（ＦＡコンサルティング）はスナッチ９４キロ、ジャーク１２２キロのトータル２１６キロで１３位だった。遠藤梨李（東京国際大）は３０位。（時事）
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