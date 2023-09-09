▽カブス・鈴木 ダイヤモンドバックス戦に６番右翼で出場し、３打数２安打、１三振。９試合連続安打で打率２割７分８厘。

▽ブルージェイズ・菊池 ロイヤルズ戦に先発し、５回を投げて１本塁打を含む３安打、１失点、８奪三振、１四球。勝敗はつかなかった。防御率３．５７。

▽レッドソックス・吉田 オリオールズ戦に６番左翼で出場して３打数無安打、１三振。打率２割９分。（時事）