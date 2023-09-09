カズの父、納谷宣雄さん死去 サッカー
2023年09月09日00時14分
サッカー元日本代表の三浦知良（５６）と兄泰年氏（５８）の父、納谷宣雄さんが８日に死去した。８１歳だった。泰年氏が監督を務める日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）の鈴鹿ポイントゲッターズが同日発表した。死因は明らかにしていない。
三浦知良はポルトガル２部リーグのオリベイレンセに所属している。
カズの父、納谷宣雄さん死去 サッカー
2023年09月09日00時14分
サッカー元日本代表の三浦知良（５６）と兄泰年氏（５８）の父、納谷宣雄さんが８日に死去した。８１歳だった。泰年氏が監督を務める日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）の鈴鹿ポイントゲッターズが同日発表した。死因は明らかにしていない。
三浦知良はポルトガル２部リーグのオリベイレンセに所属している。
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